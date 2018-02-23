Ирина Роднина: Мое сердце с Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что в соревновании фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане ей больше понравились выступления Евгении Медведевой. Россиянка завоевала серебряную медаль, а победила ее соотечественница Алина Загитова.

"У Жени Медведевой был очень сложный сезон. Была травма, к тому же на ней уже лежит груз ответственности, – цитирует НСН Роднину. – Все это появляется тогда, когда появляется усталость, ошибки. Но я за них за обеих очень рада. Это наши золотые девушки. В праздничный день для страны они принесли нам первую золотую медаль и потрясающее соревнование! Мы не просто вырвали победу, мы красиво соревновались. Это бывает не так часто.

Могу сказать, что сердцем я на стороне Жени. Я не разделяю, кто лучше, а кто хуже. Поздравляю обеих, потому что это соревнование запомнится на долгие годы. Но сердце мое с Женей".