Макрон заявил, что пьет вино дважды в день
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими мыслями по поводу вина. Об этом сообщает franceinfo.
По словам Макрона, он пьет вино два раза в день: днем и вечером.
«Существует опасность для здоровья общества, когда молодые быстро напиваются крепким алкоголем или пивом. С вином это не так», — сказал Макрон
Таким образом, президент подискутировал с министром здравоохранения Аньес Бузин, которая ранее заявляла, что алкогольная индустрия заставляет потребителей верить в полезные свойства вина.
Источник: Газета.ру