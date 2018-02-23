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23.02.2018 18:16

В лобовом ДТП в Ленобласти пострадали пятеро

 

Вторая за день авария с выехавшей на встречную полосу женщиной-водителем произошла 23 февраля в Ленобласти. В первом часу дня на трассе Петербург – Кировск на встречной полосе оказался «Хёндэ». Машина врезалась в Volkswagen.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди них – один ребенок.

Подробности и фото последствий столкновения – на «Водителе Петербурга»

Напомним, утром на «Скандинавии» водитель при обгоне выехала на встречную полосу и погибла.


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Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
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