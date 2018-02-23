В лобовом ДТП в Ленобласти пострадали пятеро

Вторая за день авария с выехавшей на встречную полосу женщиной-водителем произошла 23 февраля в Ленобласти. В первом часу дня на трассе Петербург – Кировск на встречной полосе оказался «Хёндэ». Машина врезалась в Volkswagen.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди них – один ребенок.

Подробности и фото последствий столкновения – на «Водителе Петербурга».

Напомним, утром на «Скандинавии» водитель при обгоне выехала на встречную полосу и погибла.