«Зенит» съездит на четвертые сборы в Италию

После победы над «Селтиком» (22 февраля, 3:0) в Петербурге сине-бело-голубые получили два выходных дня.

25 февраля команда отправится в Рим, где будет тренироваться до 1 марта. Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 3 марта против пермского «Амкара», сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня сине-бело-голубые узнали соперника по 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, им стал "Лейпциг". Матчи этой стадии турнира запланированы на 8 и 15 марта, начнут петербуржцы с гостевой игры.