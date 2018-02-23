Захарова прокомментировала новость о наркотике в российском посольстве в Аргентине

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о наркотике, который был найден в одном из зданий посольства России в Аргентине. Сообщение опубликовано на сайте министерства 23 февраля.

Накануне стало известно, что в 2016 году в здании посольской школы в Буэнос-Айресе было найдено почти 400 кг кокаина. После этого спецслужбы России и Аргентины провели спецоперацию, заменив наркотик на муку и поместив трекеры в груз.

По словам Захаровой, наркотики нашли в одном из вспомогательных зданий посольства России – школьно-жилом комплексе.

«Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения», — добавила она.

Представитель министерства не стала раскрывать детали совместной операции российских и аргентинских правоохранителей. "Думаю, что нет необходимости пересказывать все детали оперативно-разыскных действий, так как это компетенция соответствующих служб. Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки", – сказала она.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты», — подчеркнула Захарова.

Она также отвергла заявления о том, что данный случай «бросает тень» на российское диппредставительство.