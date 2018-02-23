Иванович и Паредес включены в команду лучших футболистов игровой недели в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА 23 февраля опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/16 финала турнира. Игроки "Зенита" Иванович и Паредес включены в команду лучших футболистов игровой недели в Лиге Европы УЕФА.
Помимо Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса в команду вошли Антони Лопеш («Лион»), Мичел Баштуш («Лацио»), Лукаш Гейда («Виктория Плзень»), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов («Астана»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Чиро Иммобиле («Лацио») и Мунас Даббур («Зальцбург»).
Иванович отметился в матче против «Селтика» забитым мячом и результативной передачей, Паредес — голевым пасом, напоминает официальный сайт сине-бело-гоолубых.
«Зенит» обыграл шотландцев на стадионе «Санкт-Петербург» со счетом 3:0 накануне вечером.