"Зенит" сыграет с "Лейпцигом" в Лиге Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд.

"Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига". Первый матч пройдет в Германии.

ЦСКА встретится с французским "Лионом", "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико".

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы – 26 апреля и 3 мая, финал – 16 мая (в Лионе).

Накануне в Петербурге "Зенит " выбил из турнира шотландский "Селтик" со счетом 3:0. Встречу в Глазго неделей ранее петербуржцы проиграли с минимальным счетом 0:1.