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23.02.2018 18:05

Допустим, вы спортсмен. Что найдется у вас в крови?

Мы все здоровы не стопроцентно. Представьте, что вы в составе сборной страны, допустим, в Пхенчхане. Удивительно, но вы - участник соревнований. Вы - медалист. За употребление каких лекарств могут лишить медали Олимпиады?
Допустим, вы спортсмен. Что найдется у вас в крови?
Michael Kappeler/dpa/Picvario/Интерпресс

Запрещенные в профессиональном спорте вещества входят в состав многих обычных лекарств. Если вы профессиональный спортсмен, за употребления большинства из них вас могут лишить медали. Вот лишь некоторые из препаратов, которые считаются допингом. Будьте внимательны и осторожны.

Кардионат. Защищает сердечно-сосудистую систему от кислородного голодания, а также восстанавливает организм после инфарктов и инсультов. Главное действующее вещество – тот самый мельдоний, из-за которого керлингист Александр Крушельницкий лишился бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане. Также мельдоний входит в состав таких препаратов, как «Тримедронат», «Вазомаг», «Ангиокардил», «Вазонат», «Медатерн», «Индринол», «Мельфор», «Милдроксин», «Тризипин», «Мидолат».

Медарум МВ. Выписывается при ИБС, стенокардии, ишемической КМП (в составе комплексной терапии), хориоретинальных сосудистых нарушениях, головокружении сосудистого происхождения, головокружении при болезни Меньера, шумах в ушах. Главное действующее вещество – тот самый триметазидин, который нашли у бобслеистки Надежды Сергеевой, ставшей 12-й в соревновании двоек на Олимпиаде в Пхенчхане.

Также входит в состав таких лекарств, как "Медарум 20", "ПреБРуктал", "Предуктал", "Предуктал МВ", "Триметазид".

Релиф Ультра – лекарство от геморроя. В состав «Релиф Ультра» входит гидрокортизон – запрещенный в спорте. Может быть использован для увеличения мышечной массы. 

Ринофлуимуцил – популярное лекарство от насморка. В состав входит туаминогептан, относящийся к классу стимуляторов. На нем в 2010 году попалась российская хоккеистка Светлана Терентьева. Но ей удалось доказать, что она использовала лекарство исключительно от насморка, и разбирательства закончились всего лишь выговором. 

Фенотропил – прописывается при заболевании центральной нервной системы, также улучшает память, повышает концентрацию внимания и помогает бороться с ожирением. В состав входит фонтурацетам, также известный как карфедон, – оказывает стимулирующий эффект в отношении двигательных реакций и повышает физическую работоспособность. 

На Олимпиаде в 2006 году фонтурацетам обнаружили у российской биатлонистки Ольги Пылевой (после замужества – Медведцевой). В итоге ее лишили серебряной медали Игр и дисквалифицировали на два года.


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