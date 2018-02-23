Драка вместо встречи с журналистом Норкиным

Телеведущий канала НТВ Андрей Норкин в очередной раз в прямом эфире полез в драку. Украинскому политологу Дмитрию Суворову он предъявил отсутствие совести, пока тот требовал доказательств существования геноцида на Донбассе. Некоторые увидели в эпизоде погоню за рейтингом, другие назвали поведение журналиста патологией.

Программа «Место встречи» на телеканале НТВ, гостями которой был политолог Дмитрий Суворов и немецкий депутат Андреас Маурер, вышла в два часа дня 22 февраля. Ближе к середине передачи слово дали парламентарию, и тот рассказал о своей поездке на Донбасс, которая состоялась на прошлой неделе. «Я посетил линию фронта, я общался с людьми, я был в Горловке, особенно меня поразило посещение посёлка Зайцево. Там идёт война. И не против российской армии, а против детей и жителей этого посёлка. Там проживает сейчас 1200 человек, из них двести – дети. В трехстах метрах линия фронта. И при мне были обстрелы по мирному населению. Мы не видели ни солдат, ни русских танков», – начал Мауэр и тут же спровоцировал перепалку с требованием предьявить фотодоказательства.

– Вам должно быть стыдно, вы вообще должны молчать, – продолжил депутат.

– Вы просто лжец! – ответил ему Суворов.

Беседу продолжила ведущая Ольга Белова.

– Дмитрий, а может, вы съездите? Чем оскорблять Андреаса, может, съедите туда?

– Куда мне ехать? К террористам?

– А вы боитесь?

– Конечно, я не поеду, – закончил политолог.

Немецкий депутат предсказал Суворову и «таким, как он», что наступят времена, когда им придётся отвечать перед трибуналом, и продолжил рассказ о поездке: «Мы выезжали с президентом ДНР на линию фронта, мы были там две или три минуты, и нас начали обстреливать. Там военная бомбежка, обстреливают людей, а то, что вы здесь говорите, это просто издевательство».

Прервал депутата уже ведущий Андрей Норкин.

– Слушайте, вы что, совсем что ли охерели? У вас вообще понимание, что такое совесть, есть? Совесть что такое – знаете, уроды?

– Я говорю – покажите доказательства, а вы начинаете нас бессовестными называть? Он какие-то сказки рассказывает, – ответил украинец.

На экране в студии тем временем демонстрировались кадры с поездки Маурера, однако зрителям их не показали. Судя по реакции Суворова, делегация с немецким депутатом была в Зайцево на Масленицу.

– Вот это обстрелы или что? Хватить врать уже, где обстрелы, покажите мне?! Вот это геноцид? Самоварами что ли? Тётки стоят довольные в шубах. Пусть покажет видео или фото, он просто врет.

– Убивают детей, я был, я посещал! Вот как не стыдно вам вообще такое говорить!

– Как не стыдно врать?

– В Зайцево я посетил ребёнка 10 лет, который потерял свой глаз, который потерял маму и дом. Я не знал вообще, как с ним разговаривать.

– Не надо врать про Зайцево и якобы геноцид какой-то.

– Вы должны наконец-то признать правду, что там убивают детей и обстрелы идут по людям и по детям. Я был возле памятника, двести детей погибли за это время!

– Мерзавец, фотографии покажи, ты фотографии самовара какого-то показываешь!

В этот момент Норкин подошёл к Суворову и взял его за локоть, вероятно, намереваясь вывести гостя из студии, как он уже делал в одном из эпизодов программы. Однако украинец уходить не собирался и был столь раздосадован фотографиями самовара, что прикосновение спровоцировало драку (https://m.youtube.com/watch?v=_5KWsDy5MZs). Причём к ней моментально присоединилась бОльшая часть гостей, во время потасовки кто-то из героев программы пнул девушку-редактора так, что она отлетела на метр.

– Папа, перестань! – крикнул кто-то в толпе.

Режиссёры не дали зрителям досмотреть, чем кончилась потасовка, и ушли на рекламу, после которой в студии из ведущих осталась только Белова. «Я должна абсолютно поддержать Андрея, потому что после того хамства, беспринципной абсолютно позиции, которая была озвучена нашим украинским гостем, другого выхода из ситуации быть не могло», – резюмировала журналист.

Через некоторое время на своей странице в Facebook Суворов продемонстрировал царапину на руке и записал видеообращение.

«Я думаю, что объективная причина произошедшего очевидна – российская пропаганда сегодня в очередной раз начала какой-то антиукраинский трэш, в частности в студии появился какой-то немец, который начал упрекать украинскую армию в геноциде Донбасса. Это ложь. Эту чушь я выдержать не мог, поэтому, конечно, меня взорвали эмоции. Но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, поскольку правда, очевидно, на моей стороне в этой истории. Андрею давно уже хотелось рвануть тельняшку на своей груди. Хочу принести извинения девушке-редактору. Перед Норкиным не вижу смысла извиняться, он был не прав, я считаю, у него на было моральных оснований на меня набрасываться», – считает украинец.

Позицию самого Норкина вместо него озвучил телеканал. «Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины, рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В этот момент Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал: он подошел к украинскому политологу и схватил его за плечо, а тот в ответ начал яростно размахивать кулаками. Завязалась драка, к которой подключились и другие присутствовавшие в студии», – сообщается на сайте НТВ.

В соцсетях не стали затягивать с комментариями и другие присутствовавшие в студии гости. Высказался и депутат Госдумы Сергей Марков. «Драку, безусловно, спровоцировал бандеровец Суворов. Норкин только что вернулся с Донбасса, своими глазами видел там гуманитарную катастрофу по вине бандеровцев и не стерпел хамской бандеровской агрессивности. И решил вывести бандеровца из студии. По мне, не надо бандеровцев в студию и пускать. Это же явные фашисты», – пишет Марков на своей странице в Facebook. В комментариях к его записи большая часть пользователей предполагает, что весь конфликт был срежиссирован, а единственной задачей Норкина было не отстоять правду, а увеличить рейтинг программы.

«Во время драки там, среди общего шума, раздался крик: "Папа, не надо!". Оказалось, что в студии сидит и дочь Норкина (уже взрослая). И получается, что это уже выходит за рамки обычных "экономических мотиваций" (о которых всегда пишут в таких случаях – мол, за деньги все там устраивают клоунаду). То есть – это уже какая-то более тяжелая патология. Потому что отец – при дочери – устраивает истерику и драку, и его "ничто не останавливает" внутренне... Черт знает, как надо "прочесть" это? Что это все означает? Так сказать, с точки зрения "культурной антропологии". Это что произошло с "человеком" в ходе "исторического развития"?», – задается вопросом журналист Александр Морозов https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10211090135473757&id=1367268883.

Тем временем группа программы «Место встречи» «ВКонтакте» хвастается рекордами. «Нас 1200!!! Предыдущий рекорд в 1100 человек был зафиксирован 22 февраля», – делятся администраторы группы.

Напомним, это не первый раз, когда Норкин не церемонится со своими гостями. 28 сентября 2016 года он вытолкал из студии эксперта, который обвинил журналиста во лжи. Речь шла о расследовании авиакастрофы на Донбассе, когда был сбит малайзийский «Боинг». Действие он сопроводил высказыванием о том, что не потерпит подобного от «всякого барана», поскольку его журналистский стаж – 26 лет. Тогда Союз журналистов резко раскритиковал поведение Норкина, назвав его неприемлемым и неэтичным.