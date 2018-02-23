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23.02.2018 15:19

Путин вручил вдове погибшего в Сирии летчика Звезду Героя России

Президент России вручил вдове летчика Романа Филипова Ольге Звезду Героя России на торжественной церемонии в Кремле.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин 23 февраля поздравил «воинов, совершивших подвиг во имя Отечества». Вместе с Ольгой Филиповой награду получали родители Романа. Путин заявил: «Всегда – в годы учёбы, в период службы на Дальнем Востоке, сражаясь в сирийском небе – стремился быть среди лучших, был для сослуживцев настоящим боевым товарищем. Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда».

Справка:

Напомним, гвардии майор Роман Филипов скончался 3 февраля в перестрелке с террористами. По предварительным данным, боевики сбили штурмовик Су-25, в котором находился Филиппов. Как сообщали СМИ, чтобы не попасть в плен, летчик взорвал гранату.

Вооружённые силы Российской Федерации с 2015 года участвуют в гражданской войне Сирийской Арабской Республики на стороне правительственных войск. 11 декабря 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе российских войск в связи с прекращением боевых действий. 22 декабря 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. После вывода спецназа, саперов, медиков и военной полиции авиационную поддержку САР продолжили оказывать Воздушно-космические силы. В декабре-январе на российскую авиабазу Хмеймим были совершены нападения. Считается, что они были исполнены силами базирующихся в соседней провинции Идлиб и признанных в России террористическими группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».


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