Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата и поблагодарил всех участников операции в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле поблагодарил всех, кто принимал участие в операции в Сирии и «проявил героизм».

Об этом 23 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. «Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки», — цитирует издание слова Путина.

Ранее сегодня президент России возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.