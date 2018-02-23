Погода на выходных в Петербурге не помешает горожанам отдыхать на улице

Слабый мороз, маловероятные осадки и еле заметный ветер ожидаются в Петербурге 24 и 25 февраля.

Судя по прогнозу синоптиков, петербуржцам не придётся отказываться от запланированного отдыха на свежем воздухе. Так, по данным Гидрометцентра, и в субботу, и в воскресенье днём температура воздуха не опустится ниже 11 градусов мороза. Погода будет облачной, может выйти солнце или пойти снег. Единственная опасность — гололёд и ночной мороз, местами возможна температура до -20.

Для тех, кто ещё не спланировал отдых, о всех значимых событиях выходных рассказывает гид «Фонтанки».