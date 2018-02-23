Мутко: Необходимо объективное расследование произошедшего в Бильбао

Вице-премьер России Виталий Мутко 23 февраля прокомментировал беспорядки, произошедшие перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» в Бильбао с участием российских болельщиков.

«Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование о причинах смерти их сотрудника. Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. В том, что было перед матчем «Атлетик» – «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали», – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».