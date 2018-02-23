Мутко: Необходимо объективное расследование произошедшего в Бильбао
Вице-премьер России Виталий Мутко 23 февраля прокомментировал беспорядки, произошедшие перед матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» в Бильбао с участием российских болельщиков.
«Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование о причинах смерти их сотрудника. Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. В том, что было перед матчем «Атлетик» – «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали», – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».
Справка:
Напомним, масштабные беспорядки произошли в Бильбао 22 февраля перед матчем Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. По итогам беспорядков были задержаны девять человек. По предварительной информации, из них трое — россияне. В ходе столкновений фанатов скончался полицейский – 51-летний Иносенсио Алонсо Гарсиа. Ранее сообщалось, что он почувствовал себя плохо во время «серьезных инцидентов, которые произошли вечером в Бильбао, недалеко от стадиона Сан-Мамес». Его немедленно госпитализировали, однако врачи спасти полицейского не смогли — у него остановилось сердце. В полиции подчеркивают, что его смерть не связана с какой-либо травмой. Ранее в СМИ писали, что спровоцировать приступ могло использование футбольными фанатами пиротехники.