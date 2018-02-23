Албин поспешил с поздравлениями в адрес Полтавченко

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поторопился поздравить начальника с днём рождения на своей странице в Facebook. 65-й юбилей градоначальник отметит только завтра, 24 февраля.

Запись на странице Албина появилась около 11 утра 23 февраля. «Сегодня отмечает свой 65-й День Рождения Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, один из лучших руководителей современной России. Человек чести, человек долга, патриот России, русский офицер, генерал, настоящий трудяга. С Днем Рождения, Командир!» – пишет вице-губернатор.

В комментариях под записью Албину указал на ошибку журналист Валерий Нечай, однако вице-губернатор ответил безапелляционно: «Сегодня, Валера». Ссылка на официальный сайт, где дата рождения Полтавченко указана как 24.02.1953, Албина, судя по всему, не убедила. «Да пусть отмечает, когда хочет. Свободный же человек», – философски закончил спор журналист.

На самом деле, семья Полтавченко традиционно отмечает День рождения Георгия Сергеевича 23 февраля.