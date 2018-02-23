Запрещенный препарат, найденный у российской бобслеистки, ей не выписывали

Федерация бобслея России сделала официальное заявление по поводу обнаружения допинга в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. Ранее стало известно, что у нее нашли противоангинный препарат триметазидин.

«За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», – говорится в заявлении на официальной странице Федерации бобслея России «ВКонтакте».

Справка:

Напомним, на Олимпиаде Надежда Сергеева выступала в соревнованиях «двоек» и заняла 12-е место. Это уже второй случай положительного допинг-теста у российских спортсменов. Ранее допинг-проба 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

Керлингист заявил, что добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства. Спортивный арбитражный суд принял решение забрать завоеванную Крушельницким и его женой Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте.