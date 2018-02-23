В Пушкине девять домов остались без воды из-за дырявой трубы

Второй день жители домов на Павловском шоссе наблюдают засуху в кранах.

Как сообщил 23 февраля читатель «Фонтанки», коммунальная авария произошла ещё вчера около 18.20. Но в предпраздничный вечер рядом с прохудившейся трубой так никто и не появился. Утро горожане встретили на сухую.

Как рассказали в пресс-службе Водоканала, течь дала труба у 23-го дома на Павловском шоссе. Без воды остались девять домов. «Сейчас аварийная бригада работает на адресе, в ближайшее время водоснабжение восстановят», — пояснил собеседник.