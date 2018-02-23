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23.02.2018 13:34

В Пушкине девять домов остались без воды из-за дырявой трубы

Второй день жители домов на Павловском шоссе наблюдают засуху в кранах. 

Как сообщил 23 февраля читатель «Фонтанки», коммунальная авария произошла ещё вчера около 18.20. Но в предпраздничный вечер рядом с прохудившейся трубой так никто и не появился. Утро горожане встретили на сухую.

Как рассказали в пресс-службе Водоканала, течь дала труба у 23-го дома на Павловском шоссе. Без воды остались девять домов. «Сейчас аварийная бригада работает на адресе, в ближайшее время водоснабжение восстановят», — пояснил собеседник.


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В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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LEGENDA Intelligent Development
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