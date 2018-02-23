Стало известно, какой препарат нашли в допинг-пробе российской бобслеистки на Олимпиаде

В допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде нашли запрещенный препарат триметазидин. Как сообщает 23 февраля «Чемпионат.com» со ссылкой на официальное заявление делегации Олимпийских спортсменов из России (ОСР), лекарство применяется при лечении ангины.

«Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», — говорится в заявлении делегации ОСР.

Триметазидин — противоангинный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

Напомним, на Олимпиаде Надежда Сергеева выступала в соревнованиях «двоек» и заняла 12-е место. Это уже второй случай положительного допинг-теста у российских спортсменов.