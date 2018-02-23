Президент Федерации бобслея России подтвердил положительную допинг-пробу Надежды Сергеевой
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков 23 февраля подтвердил положительную допинг-пробу бобслеистки Надежды Сергеевой. Какой именно препарат нашли у нее в крови, по-прежнему неизвестно.
«Пока не понятно, как запрещенное вещество попало ей в организм. Нет, конечно. Проба одна чистая, а через пять дней непонятно, что происходит. 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено. На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потом уже будет понятно, какие будут действия», – цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, на Олимпиаде Надежда Сергеева выступала в соревнованиях «двоек» и заняла 12-е место. Это уже второй случай положительного допинг-теста у российских спортсменов.
Справка:
Напомним, допинг-проба 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.
Ранее керлингист заявил, что добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства. Спортивный арбитражный суд принял решение забрать завоеванную Крушельницким бронзовую медаль в дабл-миксте.