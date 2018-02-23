Президент Федерации бобслея России подтвердил положительную допинг-пробу Надежды Сергеевой

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков 23 февраля подтвердил положительную допинг-пробу бобслеистки Надежды Сергеевой. Какой именно препарат нашли у нее в крови, по-прежнему неизвестно.

«Пока не понятно, как запрещенное вещество попало ей в организм. Нет, конечно. Проба одна чистая, а через пять дней непонятно, что происходит. 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено. На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потом уже будет понятно, какие будут действия», – цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на Олимпиаде Надежда Сергеева выступала в соревнованиях «двоек» и заняла 12-е место. Это уже второй случай положительного допинг-теста у российских спортсменов.