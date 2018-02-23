Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

Победой завершился для сборной России по хоккею полуфинальный матч против Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане 23 февраля. Россияне победили со счетом 3:0.

Первый гол забил Никита Гусев на 27-й минуте. Спустя всего минуту автором второй шайбы стал Владислав Гавриков. Третью забросил в пустые ворота на 60-й минуте Илья Ковальчук.

Таким образом, россияне впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады. Соперником российской команды станет победитель полуфинала Канада – Германия. Финальный матч пройдет 25 февраля.

В последний раз Россия вышла в финал Олимпиады в 1998 году на Играх в Нагано. В решающем матче отечественная команда уступила чехам 0:1.