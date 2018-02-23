Проверка батарей стоила петербурженке 160 тысяч рублей

Жадные «коммунальщики» навестили пожилую горожанку в Невском районе Петербурга 22 февраля. За работу они взяли деньги из личных сбережений хозяйки.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около 16.00 в квартиру к пенсионерке на Кржижановского, 17, пришли двое мужчин. Они представились сотрудниками коммунальных служб и направились исследовать батареи. Осмотрев отопительную систему, визитёры попрощались с 82-летней петербурженкой, которая заметила, что у каждого из них при себе имелся рюкзак.

«Коммунальщики» вызвали недоверие у пожилой дамы, она заглянула в свои сбережения и недосчиталась 167 тысяч рублей, что и стало поводом для обращения в полицию.