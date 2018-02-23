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23.02.2018 12:30

В честь Дня защитника Отечества в Петербурге зажгут Ростральные колонны

23 февраля с 20 до 22 часов в Петербурге в честь Дня защитника Отечества зажгут огни Ростральных колонн. 

Об этом сообщает пресс-служба «ПетербургГаза». В компании уточнили, что накануне «специалисты городской газовой службы проверили работу газогорелочного оборудования и выполнили пробный розжиг факелов». Напомним, главные факелы города загораются только несколько раз в год: на новогодние и рождественские праздники, в День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, «Алые паруса» и День энергетика.

В последний раз Ростральные колонны зажгли на китайский Новый год 15 февраля. «Фонтанка» подробно писала о том, почему было принято такое решение — даже несмотря на то, что сами китайцы в свой Новый год обязательно возвращаются домой и полюбоваться огнями на стрелке Васильевского острова не могут.  


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Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
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