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23.02.2018 12:21

Семь айфонов вынесли налётчики из салона связи на Просвещения

Неизвестные с пистолетом нанесли визит в магазин мобильников в Выборгском районе Петербурга. Налётчики оказались избирательными — они искали «яблоки» на сотовых телефонах.

Как стало известно «Фонтанке», 21 февраля около девяти вечера преступники ворвались в магазин «Связной» на проспекте Просвещения, 33а. Угрожая продавцу пистолетом, они похитили 66 тысяч рублей выручки, прихватили с полок семь айфонов различных моделей и покинули помещение.

Потерю в магазине оценили в 242 тыс. 747 рублей.


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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
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