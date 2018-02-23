Семь айфонов вынесли налётчики из салона связи на Просвещения
Неизвестные с пистолетом нанесли визит в магазин мобильников в Выборгском районе Петербурга. Налётчики оказались избирательными — они искали «яблоки» на сотовых телефонах.
Как стало известно «Фонтанке», 21 февраля около девяти вечера преступники ворвались в магазин «Связной» на проспекте Просвещения, 33а. Угрожая продавцу пистолетом, они похитили 66 тысяч рублей выручки, прихватили с полок семь айфонов различных моделей и покинули помещение.
Потерю в магазине оценили в 242 тыс. 747 рублей.