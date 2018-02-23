СМИ: Второй российский спортсмен попался на допинге на Олимпиаде

Еще один российский спортсмен заподозрен в употреблении допинга на Олимпиаде в Пхенчхане. Как пишет 23 февраля «Спорт-Экспресс», запрещенный препарат обнаружили в допинг-пробе 30-летней бобслеистки Надежды Сергеевой.

На Олимпиаде она выступала в соревнованиях «двоек» и заняла 12-е место. О каком именно запрещенном веществе идет речь, пока неизвестно, но отмечается, что это не мельдоний, а некий «сердечный препарат».

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

Ранее керлингист заявил, что добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства. Спортивный арбитражный суд принял решение забрать завоеванную Крушельницким и его женой Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте.