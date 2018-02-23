Сурков: 23 февраля выпью немного, чтобы «не терять боеспособность»
Помощник президента России Владислав Сурков рассказал Донецкому агентству новостей (ДАН), как отмечает День защитника Отечества.
Как пишет 23 февраля ДАН, Сурков сказал, что вечером собирается встретиться с друзьями, которые отслужили в советской армии. «У тех, кто тогда служил, много общего. Срочная служба, хотя и длилась всего два года, на каждого из нас очень сильно повлияла», – говорит помощник президента. Будут и выпивать, но немного — «чтоб не терять боеспособность».
Сурков обещает поднять тост за основателя Красной Армии Льва Троцкого: «Его заслуги ведь никак не менее очевидны, чем его ошибки, о которых почему-то принято чаще говорить».
Напомним, сам Сурков служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии (Южная группа войск). Он рассказал, что в армии проводил много времени на свежем воздухе: «Я ведь до армии ничего тяжелее пивной кружки в руках не держал. А тут автомат, гранатомет, цинк с патронами и страшно неудобными ручками. Совсем другое дело». Пришлось Суркову столкнуться и с дедовщиной, но ничего страшного он в ней не видит: «Сейчас я скажу, что это незаконно. А тогда она воспринималась как абсолютно естественное дело: если тридцать пацанов закрыли надолго в одной комнате, то по-другому-то как?» Однако об армии у помощника президента сохранились при этом «самые добрые воспоминания».