Следователи проверяют информацию о кошке в духовке

В Красноярске следователи проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщается 23 февраля в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ. «В Интернете было размещено видео, как подростки на вечеринке издеваются над кошкой и помещают ее в разогретую духовку», – уточняют следователи. И обещают принять процессуальное решение по итогам проверки. Отметим, подросток опубликовал в «сторис» в "Инстаграме" ролик, где он с друзьями издевается над кошкой — ее кидают со всей силы в разогретую до 375 градусов духовку.

Напомним, наказание за жестокое обращение с животными было ужесточено в России в 2017 году, после истории с девушками в Хабаровске, которые издевались над бродячими кошками и собаками, а затем хвастались своими достижениями в соцсетях. Правда, в итоге их от уголовной ответственности освободили.