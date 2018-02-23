«Девочке-бабочке» срочно нужна помощь

У Дианы буллёзный эпидермолиз. Таких детей называют «детьми-бабочками». Сейчас состояние девочки резко ухудшилось, ей срочно необходимо лечение. Петербургские врачи могут помочь Диане, но для неё лечение платное – ведь она живёт в Ханты-Мансийске. Для мамы девочки сумма неподъёмная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Диана Гасанова, 4 года.

Буллёзный эпидермолиз, дистрофическая форма.

Требуется лечение. Стоимость 263 018 руб.

«Дочка болеет с самого рождения. У ребенка незаживающие раны по всему телу – на шее, руках, ногах. А еще поражены слизистые оболочки пищевода, ротовой полости. Диане больно есть. Она по несколько дней отказывается от пищи, только пьет. Я готовлю ей жидкую кашу, чтобы она получала хоть какое-то питание.

Дочка сильно похудела. Сейчас она весит всего 11 килограммов, что для ее возраста очень мало. Подобные проблемы с глотанием были два года назад. Тогда Диана прошла первый курс лечения в Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга, деньги нам помогли собрать читатели Русфонда. Спасибо всем добрым людям! После лечения дочка начала есть.

Сейчас нам снова нужна ваша поддержка. Диану готовы принять петербургской больнице, но лечение опять будет платным. Прошу, откликнитесь на нашу беду! Состояние дочери ухудшается с каждым днем, она жалуется на слабость, отсутствие аппетита, у нее поднимается температура до 39, а вчера ей стало больно глотать даже слюну. Пожалуйста, помогите!» Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский автономный округ.

Заведующая ожоговым отделением Детской городской больницы №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«Диана проходит лечение в нашей больнице с 2016 года. Сейчас состояние ребенка ухудшилось. Необходимо обследовать пищевод и при выявлении сужения провести баллонную дилатацию. Девочку осмотрят все необходимые специалисты. Мы проведем обследования и назначим лечение».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".