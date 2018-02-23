Олег Дерипаска ушел с поста президента своей компании UC Rusal

Президентом UC Rusal вместо миллиардера Олега Дерипаски станет Владислав Соловьев. Об этом 23 февраля говорится в официальном сообщении компании.

Отметим, Соловьев ранее занимал пост гендиректора «Русала», на его место назначена финансовый директор компании Александра Бурико. Соловьев же также возглавил весь холдинг Дерипаски En+. Ранее в СМИ связывали возможный уход Дерипаски с поста президента «Русала» с включением его в «кремлевский доклад» минфина США.