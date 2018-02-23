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15:23 23.02.2018
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23.02.2018 10:33

Олег Дерипаска ушел с поста президента своей компании UC Rusal

Президентом UC Rusal вместо миллиардера Олега Дерипаски станет Владислав Соловьев. Об этом 23 февраля говорится в официальном сообщении компании.

Отметим, Соловьев ранее занимал пост гендиректора «Русала», на его место назначена финансовый директор компании Александра Бурико. Соловьев же также возглавил весь холдинг Дерипаски En+. Ранее в СМИ связывали возможный уход Дерипаски с поста президента «Русала» с включением его в «кремлевский доклад» минфина США.

Справка:

Министерство финансов США 30 января обнародовало так называемый «Кремлевский доклад». Это список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 представителей крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В Минфине США заявили, что за публикацией списка последуют и конкретные санкции для некоторых его фигурантов. Однако никакой конкретики не появилось до сих пор.


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22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
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21.02.2018 12:58
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