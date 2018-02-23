Олег Дерипаска ушел с поста президента своей компании UC Rusal
Президентом UC Rusal вместо миллиардера Олега Дерипаски станет Владислав Соловьев. Об этом 23 февраля говорится в официальном сообщении компании.
Отметим, Соловьев ранее занимал пост гендиректора «Русала», на его место назначена финансовый директор компании Александра Бурико. Соловьев же также возглавил весь холдинг Дерипаски En+. Ранее в СМИ связывали возможный уход Дерипаски с поста президента «Русала» с включением его в «кремлевский доклад» минфина США.
Справка:
Министерство финансов США 30 января обнародовало так называемый «Кремлевский доклад». Это список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 представителей крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В Минфине США заявили, что за публикацией списка последуют и конкретные санкции для некоторых его фигурантов. Однако никакой конкретики не появилось до сих пор.