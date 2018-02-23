Полицейский умер от сердечного приступа во время столкновений в Бильбао фанатов «Спартака» и «Атлетика»

После столкновений болельщиков московского «Спартака» и «Атлетика» в Бильбао скончался полицейский.

Как сообщает 23 февраля полиция Бильбао, 51-летний Иносенсио Алонсо Гарсиа почувствовал себя плохо во время «серьезных инцидентов, которые произошли вечером в Бильбао, недалеко от стадиона Сан-Мамес». Его немедленно госпитализировали, однако врачи спасти полицейского не смогли — у него остановилось сердце.

Injusto...



Muere un ertzaina tras los incidentes de los ultras rusos en Bilbao https://t.co/Wq1wJgLOqb — Bernat Castro (@Berlustinho) 22 февраля 2018 г.

В полиции подчеркивают, что его смерть не связана с какой-либо травмой. Ранее в СМИ писали, что спровоцировать приступ могло использование футбольными фанатами пиротехники. По итогам беспорядков в Бильбао были задержаны пять человек. Сколько из них фанатов «Спартака», а сколько – «Атлетика», в полиции не уточняют. Напомним, масштабные беспорядки произошли в Бильбао накануне перед матчем Лиги Европы между "Спартаком" и "Атлетиком". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.