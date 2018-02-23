Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады в Пхенчхане

Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова по сумме двух программ набрала 239,57 балла и заняла первое место в соревнованиях одиночниц.

Серебро также досталось россиянке Евгении Медведевой (238,26). Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Еще одна российская фигуристка — Мария Сотскова — стала восьмой (198,10).

Благодаря этому успеху Россия поднялась с 21-го места в общем зачете на 15-е. Теперь на счету россиян 14 медалей – 1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых.