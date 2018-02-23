В Петербурге экс-полицейского проверят на сверхспособности

Гастроли кудесника и воскресителя, носившего ранее полицейские погоны, начинаются в Петербурге. Из Кировской области приехал Валерий Засыпкин. Он умеет воскрешать людей, и это постараются проверить на практике.

Как стало известно «Фонтанке», недавний замначальника полиции Московского УМВД Валерий Засыпкин был, можно сказать, вероломством и хитростью на днях доставлен в Санкт-Петербург. Подходил конец его полутора годам колонии за жульничество. И 22 февраля полковник должен был увидеть свободу. Незадолго до счастья в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка за ним отчего-то приехали петербургские соглядатаи и услужливо предложили: «Мы вас подвезем».

Засыпкин был доставлен в Петербург, помещен в «Кресты» и ждал 22 февраля. Оно наступило.

«А теперь мы снова с вами прокатимся», – из ниоткуда возникли соглядатаи, рискуя показаться навязчивыми. И Валерий Алексеевич, человек дисциплинированный, отбыл в направлении Следственного комитета на Московском проспекте, 204. И узнал страшное.

По данным «Фонтанки», интерес государевых людей связан с желанием проверить Засыпкина на сверхспособности. В августе 2016 года он был задержан за обман петербуржца Станислава Борисова, сидевшего под домашним арестом по делу о хищении квартир. Засыпкин обещал за 1 млн рублей подкупить судью и выбить для Борисова условный срок. Сочли это типичным мошенничеством. Полковник вину признал и с чистым сердцем отправился в колонию. Пока он сидел, следствие ломало голову над недостающими элементами мозаики в деле Борисова. Есть четыре криминальные квартиры — три на Витебском проспекте и одна на улице Орджоникидзе. Их собственники или наследники умирали в 2014-2015 годах, а через несколько месяцев воскресали и переписывали квартиры на третьих лиц. Следствие считает Борисова и петербурженку по фамилии Соколова (их дело в настоящее время рассматривает Московский суд) исполнителями переоформления. А вот момент с воскрешением требовал прояснения. То ли умершие действительно оживали, то ли их паспорта становились чужим достоянием. Учитывая, что Валерий Засыпкин в должности замначальника полиции по охране общественного порядка курировал службу участковых, в распоряжении которых полная документация умерших естественной смертью, прежде всего от старости, резонно задать ему вопрос: «Чудеса были или вы прохвост?»

По информации «Фонтанки», к ночи 23 февраля Валерий Засыпкин, без пяти минут освобожденный, официально задержан на двое суток в качестве подозреваемого.