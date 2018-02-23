Болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили беспорядки в Бильбао, погиб полицейский

Болельщики московского «Спартака» и фанаты «Атлетика» из Бильбао устроили столкновения на улицах города перед началом матча в рамках Лиги Европы.

Как пишет 23 февраля РБК, драки переросли в столкновения с полицией. По предварительной информации, пострадали трое человек, пятеро фанатов «Спартака» задержаны местной полицией. Как пишут очевидцы в соцсетях, пострадавших уже гораздо больше, есть погибшие. Как передает As.com, погиб один полицейский, фанаты активно используют пиротехнику на улицах города. Отметим, болельщики «Атлетика» известны антифашистской позицией, в то время как большинство фанатов «Спартака» связаны с правой субкультурой.

Batalla campal de los rusos en Bilbao. Esto no es fútbol, es violencia sin justificación. Que la @FIFAcom y la @UEFA actúen con dureza. El Mundial ni puede ni debe celebrarse en Rusia. ¡BASTA YA! pic.twitter.com/3UevFfQWgh — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES) 22 февраля 2018 г.

⚠️ #ÚltimaHora Mor un ertzaina arran dels aldarulls provocats entre aficionats de l'Spartak de Moscou i l'Athletic de Bilbaohttps://t.co/YJ2Vus6uzC pic.twitter.com/svo35sP0QM — 324.cat (@324cat) 22 февраля 2018 г.