СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого

Три журналистки сообщили телеканалу «Дождь» о домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Как сообщает 22 февраля «Дождь», две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности заявили о приставаниях со стороны Слуцкого. Одна из них рассказала, что депутат в ходе разговора с ним в его кабинете «прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провёл рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его». Кроме того, когда она поинтересовалась у парламентария, что он будет обсуждать на встрече с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен, он ответил: «Тебя и твое поведение». Вторая журналистка заявила, что не будет предавать огласке свою историю из боязни потерять работу.

Парламентский корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова в эфире спросила у Владимира Жириновского, как он относится к такому поведению своего коллеги и однопартийца. Жириновский ответил, что ему о подобных фактах неизвестно, но пообещал проверить эту информацию.

Уже после этого эфира с «Дождем» связалась телевизионный продюсер, которая, по ее заверениям, также чуть не стала жертвой Слуцкого. «На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придёт в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», – сообщила она.

Сам Слуцкий отверг все обвинения и уже пригрозил телеканалу судебным иском.