Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и автобуса

На федеральной трассе «Сибирь» в Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика.

Как пишет 22 февраля РБК со ссылкой на федеральные информагентства, по предварительным данным в результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали еще как минимум девять человек. По сведениям источников ТАСС, в аварии погиб водитель фуры и четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, заднюю часть автобуса занесло во время движения, и он вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Автобус шел из Красноярского края в поселок Шерегеш Кемеровской области.