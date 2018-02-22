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22.02.2018 23:31

Манчини: Мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини 22 февраля подвел итог победного матча с «Селтиком» (3:0). По итогам двух встреч петербургская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы (первая игра закончилась со счетом 0:1).

«В Глазго мы все-таки провели неплохой матч. Все-таки это была первая официальная игра после двухмесячного перерыва. В Шотландии у нас было очень много моментов, которые мы, к сожалению, не реализовали. Не менее важно, что сегодня мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол. Заболотный может играть еще лучше. Сегодня он отыграл только второй официальный матч за «Зенит», к тому же домашняя встреча — это всегда непросто. Мы уверены, что он сможет прибавить», – цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, жеребьевка 1/8 финала пройдет в Ньоне 23 февраля в 15.00 по московскому времени. Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Также в эту стадию турнира вышли еще два российских клуба – «Локомотив» и ЦСКА.


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