Главу штаба Навального арестовали на 30 суток

Леонид Волков, возглавляющий штаб оппозиционера Алексея Навального, арестован на 30 суток за репост видео.

Об этом сам Волков сообщает в Twitter вечером 22 февраля. «Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта», – обратился оппозиционер к подписчикам. Поводом для разбирательства стал ретвит записи, на которой Навального задерживают во время акции «Забастовка избирателей» 28 января на Тверской улице в Москве. Решение об аресте вынес Симоновский районный суд Москвы. Напомним, днём ранее там же на 10 суток арестовали директора ФБК Романа Рубанова. Он сделал репост записи, которую суд счёл призывом выходить на несанкционированные акции.

Днём 22 февраля на выходе из зубной клиники был задержан и сам Навальный, однако через несколько часов его отпустили, предупредив об административном деле.