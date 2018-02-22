В Краснодаре нашли экстремиста, поклонявшегося букве «Ё»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 66-ти лет, которого подозревают в участии в экстремистской организации.

Как сообщили 22 февраля в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара СК РФ, мужчина состоит в общественном объединении «Духовно-Родовая Держава Русь» (ДРДР), которое было признано экстремистским и запрещено еще в апреле 2011 года решением Московского областного суда. Однако 66-летнего краснодарца это не остановило и 24 января 2017-го он выступил в одной из городских библиотек перед учащимися колледжа «в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников». Теперь ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Как пишут в СМИ, особую роль члены ДРДР придают написанию буквы «Ё», которую надо писать с большой буквы. Они даже построили в ее честь храм. Правда, убеждения участников организации этим не ограничиваются. ДРДР была создана еще в 2001 году в Подмосковье. В планы организации входили создание нового государства на территории России, а также вынесение смертного приговора целому ряду государственных деятелей (в частности, в 2006 году — вице-премьеру Александру Жукову). Члены ДРДР регулярно направляли в государственные органы письма, которые были оформлены как «указы» или «постановления» и, по мнению следователей, разжигали межнациональную и межрелигиозную рознь. В 2011 году суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.