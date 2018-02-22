"Зенит" не отдал Лигу Европы шотландцам

"Зенит" в прошлый четверг проиграл по делу - Глазго гулял. В Шотландию приехали четыре сотни болельщиков. В этот четверг уже Петербург хотел праздника - и праздник же получил. Девять сотен шотландских фанатов наблюдали за спортивным уничтожением "Селтика". Полный стадион "Санкт-Петербург" увидел настоящую футбольную страсть.

Всю неделю после поражения в Шотландии петербургские любители футбола страдали: кто выйдет в обороне петербургского клуба в самом северном городе-миллионере, кто поможет отыграть этот дурацкий пропущенный гол в Глазго. Горячие головы шептали о Браниславе Ивановиче, который из-за таинственных травм глаза и колена пропустил оба сбора, и именно серб, который в среду отпраздновал 34-й день рождения, вышел в стартовом составе справа в обороне.

Именно Иванович на опыте забил первый гол, после которого смелые болельщики "Селтика" слегка загрустили. После финального свистка Роберто Манчини сказал правильные слова: "Мы заслужили эту победу". Действительно, "Зенит" заслужил еврокубки весной – намного больше шотландцев. Леандро Паредес, которого столько ругали за первый матч, подал угловой, Иванович пробил – и "Зенит" сравнял счет по сумме двух матчей. Журналистам Иванович сказал, что игроки верили в крупную победу. Действительно, дома "Зенит" сыграл достойно. 50 000 болельщиков не сомневались по ходу матча в итоговом положительном результате.

Победный гол по сумме двух матчей забил главный герой нового "Зенита" – Далер Кузяев. Его выстрел над ушами вратаря шотландцев петербургские любители футбола запомнят надолго. По сравнению с игрой в Шотландии, Кузяев провел цельный матч и напомнил себя времен лучших осенних игр. После матча Кузяев отметил, что команда провела работу над ошибками, и признал, что матч в Глазго "Зенит" провалил. Гол при этом Далер помнит смутно. Это очень неожиданная характеристика взятия ворот, но она придает бомбардирским подвигам Кузяева лишнего обаяния. К слову, правые ворота на "Санкт-Петербург Арене" для Кузяева любимые.

В конце матча Александр Кокорин сделал счет 3:0, и в этот момент трибуны порадовались. Стало ясно, что "Зенит" в марте ждут матчи следующей стадии еврокубков. Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после матча на пресс-конференции признал очевидное: шотландцы не смогли выдержать напор "Зенита". Ирландец, с детства болеющий за "Селтик", поздравил "Зенит" с роскошным стадионом – разница в температуре вечером в четверг составила 30 градусов: -15 на улице и +15 внутри, – и отметил действия Ивановича, Леандро Паредеса, Кокорина.

"Зенит" при этом пополнил приятную столичную компанию клубов, которые тоже прошли в следующую фазу еврокубоков: ЦСКА и "Локомотив" (для Юрия Семина победа на "Ниццей" стала 50-й). "Спартак" выиграл в Бильбао, но поражение 1:3 в Москве практически не оставляло шансов народной команде. Сумма коэффициентов УЕФА российских клубов за сезон-2017/2018 выросла до 11,6 балла – это рекорд для российского футбола. По этому показателю в нынешнем еврокубковом сезоне Россия сейчас опережает Португалию, Францию и Германию. Россия благодаря успехам ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" продолжает занимать шестую позицию в рейтинге УЕФА, что дает право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»