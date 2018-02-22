МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого
Федерация керлинга России (ФКР) начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого нашли запрещённый мельдоний.
Как пишет 22 февраля «Газета.ру», об этом заявил президент ФКР Дмитрий Свищев. Он уточнил, что федерация оставила за собой право «отстаивать интересы в суде при сборе доказательств». «Будут предоставлены видеозаписи из отелей, со стадионов и тренировочных площадок, столовых и так далее. Мы передадим всю эту информацию в правоохранительные органы и будем пытаться там что-то найти для себя», — сказал Свищев. И подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности Крушельницкого и надеются вернуть бронзу Олимпиады.
Справка:
Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля официально лишил Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады-2018.