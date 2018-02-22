МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого

Федерация керлинга России (ФКР) начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого нашли запрещённый мельдоний.

Как пишет 22 февраля «Газета.ру», об этом заявил президент ФКР Дмитрий Свищев. Он уточнил, что федерация оставила за собой право «отстаивать интересы в суде при сборе доказательств». «Будут предоставлены видеозаписи из отелей, со стадионов и тренировочных площадок, столовых и так далее. Мы передадим всю эту информацию в правоохранительные органы и будем пытаться там что-то найти для себя», — сказал Свищев. И подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности Крушельницкого и надеются вернуть бронзу Олимпиады.