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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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22.02.2018 23:05

МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого

Федерация керлинга России (ФКР) начала сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого нашли запрещённый мельдоний.

Как пишет 22 февраля «Газета.ру», об этом заявил президент ФКР Дмитрий Свищев. Он уточнил, что федерация оставила за собой право «отстаивать интересы в суде при сборе доказательств». «Будут предоставлены видеозаписи из отелей, со стадионов и тренировочных площадок, столовых и так далее. Мы передадим всю эту информацию в правоохранительные органы и будем пытаться там что-то найти для себя», — сказал Свищев. И подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности Крушельницкого и надеются вернуть бронзу Олимпиады.

Справка:

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля официально лишил Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады-2018.


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"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
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