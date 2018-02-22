«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» 22 февраля в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0.

Голы забили Бранислав Иванович (7 минута встречи), Далер Кузяев (27) и Александр Кокорин (61).

Таким образом, по сумме двух встреч (первая 1:0 в пользу «Селтика») в 1/8 финала Лиги Европы проходит «Зенит». Жеребьевка пройдет в Ньоне 23 февраля в 15.00 по московскому времени. Ранее в 1/8 вышли еще два российских клуба – московские "Локомотив" и ЦСКА.