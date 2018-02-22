Россия возражает против экстрадиции арестованного болельщика из Германии во Францию

Посольство России в Германии выразило протест в связи с арестом российского болельщика в Мюнхене.

Как сообщил 22 февраля пресс-атташе посольства Денис Микерин в своем Facebook, сейчас дипломаты добиваются доступа к россиянину. «Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ», – написал Микерин. Он добавил, что в посольстве рассматривают «данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России».

Микерин уточнил, что на заседание суда в Мюнхене, который принял решение об аресте россиянина, не пустили ни его родственников, ни сотрудников консульства.

Дипломаты продолжат «добиваться неукоснительного соблюдения прав российского гражданина... на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела», – заявил Микерин.

Напомним, 21 февраля в Мюнхене задержали россиянина по подозрению в участии в массовых беспорядках на чемпионате Европы по футболу в 2006 году в Марселе. Решается вопрос о его экстрадиции во Францию.

В июне 2016 года во французском Марселе перед матчем Россия-Англия и после него произошли массовые столкновения с участием российских, британских и французских футбольных фанатов. Некоторые участники конфликта получили тюремные сроки или были депортированы.