В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство

Пятерых человек задержали в ходе спецоперации правоохранительные органы Аргентины. В школе при российском посольстве в этой латиноамериканской стране обнаружили 12 дипломатических посылок с наркотиком — белым порошком растительного происхождения.

Как пишет 22 февраля издание Clarin, всего правоохранительные органы нашли 389 кг наркотика, который был расфасован в 360 пакетов. Обнаружили их еще в конце в 2016 года — тогда российский посол сам обратился в полицию. Чемоданы с наркотиками принес сотрудник посольства, который вскоре уволился. Чтобы отследить, кому предназначалась поставка, наркотик заменили на муку, а к чемоданам прикрепили GPS-приемники. После прибытия груза в Россию были задержаны три человека.

Еще двух человек задержали в Аргентине. Один из них, по предварительной информации, бывший сотрудник российского посольства. Второй — бывший инспектор полиции Буэнос-Айреса, выходец из семьи эмигрантов Иван Близнюк. В СМИ пишут, что ему 35 лет, он учился в Москве и Петербурге. Шестой подозреваемый пока скрывается Германии, пишет местное издание Todo Noticias.