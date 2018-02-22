«Зенит» обыгрывает «Селтик» после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» 22 февраля в Петербурге. Петербургская команда забила два безответных мяча.

Авторами голов стали защитник Бранислав Иванович (7 минута) и полузащитник Далер Кузяев (27), который впервые отличился в еврокубках.

Напомним, что первая игра, прошедшая 15 февраля в Глазго, завершилась в пользу «Селтика» 1:0. Таким образом, для выхода в следующий раунд «Зениту» нужно сохранить разницу минимум в один мяч и ни разу не пропустить.