Путин поблагодарил военных за службу в Сирии

Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества на торжественном вечере в Кремлёвском дворце.

Как сообщает 23 февраля пресс-служба президента, Путин отдельно поблагодарил «всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Президент уточнил, что вооруженные силы России «закаляются в боевых операциях против террористов и их формирований». Также Путин подчеркнул, что побеждали российские солдаты «не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа».

Правда, про силу оружия президент тоже упомянул — сказал, что Россия «ещё больше будет укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания», опираясь на предприятия и научно-исследовательские центры оборонно-промышленного комплекса.