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22.02.2018 21:35

Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае без выплаты компенсации

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини продолжает оставаться основным претендентом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом 22 февраля пишет La Gazzetta dello Sport. 

Отмечается, что, согласно условиям трехлетнего контракта с «Зенитом», Манчини может уйти уже в мае 2018 года без выплаты компенсации за досрочное расторжение соглашения.

Напомним, Роберто Манчини официально занял пост главного тренера «Зенита» 1 июня 2017 года. Контракт с ним подписан на 3 сезона, то есть до лета 2020 года. Ранее неоднократно появлялись сообщения из неофициальных источников о возможном уходе Манчини на пост главного тренера сборной Италии, который освободился после непопадания команды на чемпионат мира. В частности, в начале февраля сообщалось, что Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Локомотиву» 8 очков. В Лиге Европы петербургский клуб сегодня, 22 февраля, встречается с «Селтиком», матч начался с двух голов «Зенита».


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