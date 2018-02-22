На российские выборы едут 111 наблюдателей ОБСЕ
По приглашению российской стороны Парламентская ассамблея ОБСЕ направит наблюдателей — 111 европейских парламентариев — на выборы президента 18 марта.
Как пишет 22 февраля «Газета.ру», об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой. «111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию. Будем рады принимать их в Москве», — цитирует издание его слова. Толстой надеется, что «наблюдатели смогут преодолеть многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России».
Справка:
Выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).