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22.02.2018 21:11

С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород

ОЖД запускает «Сапсаны» из Северной столицы в Приволжье, поезда начнут курсировать с началом весны. 

Об этом 22 февраля сообщается на сайте Октябрьской железной дороги. Первый поезд №771Н отправится в Нижний Новгород 1 марта, обратный, 757Н, привезет нижегородцев в Северную столицу на следующий день. Дорога займет около восьми часов. На поезда, которые отправятся в первые 11 дней весны, ОЖД предлагает скидку в половину стоимости билетов. 

Напомним, продажу билетов по этому направлению открыли еще в декабре. 


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22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
LEGENDA Intelligent Development
21.02.2018 12:58
Премиум-проект от LEGENDA получил проектное финансирование
LEGENDA Intelligent Development и Банк «Санкт-Петербург» подписали кредитный договор. Банк профинансирует новый проект застройщика.
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16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
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