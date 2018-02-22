С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород

ОЖД запускает «Сапсаны» из Северной столицы в Приволжье, поезда начнут курсировать с началом весны.

Об этом 22 февраля сообщается на сайте Октябрьской железной дороги. Первый поезд №771Н отправится в Нижний Новгород 1 марта, обратный, 757Н, привезет нижегородцев в Северную столицу на следующий день. Дорога займет около восьми часов. На поезда, которые отправятся в первые 11 дней весны, ОЖД предлагает скидку в половину стоимости билетов.

Напомним, продажу билетов по этому направлению открыли еще в декабре.