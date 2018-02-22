По делу о взятке задержан еще один чиновник Смольного

В Петербурге оперативниками регионального УФСБ задержан замдиректора казенного учреждения «Имущество» Александр Иванов. Он обвиняется в получении особо крупной взятки за услуги преимущественного выкупа зданий на Невском проспекте. Его вероятный соучастник, замдиректора фонда имущества Петербурга Илья Жинкин, арестован.



Как сообщил «Фонтанке» вечером 22 февраля источник, знакомый с ходом расследования, Иванов задержан сотрудниками УФСБ Петербурга и Ленинградской области в ходе реализации оперативо-разыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному 16 февраля по части 6 статьи 290 УК РФ. В тот день, напомним, прошли масштабные обыски в организациях, подведомственных комитету имущественных отношений (КИО). Поводом стали сомнительные сделки по преимущественному выкупу помещений в зданиях на Невском проспекте. По версии следствия, обвиняемые получили около 1,7 млн рублей за содействие в оформлении объектов недвижимости в собственность.

В КИО «Фонтанке» подтвердили задержание Иванова. Он написал заявление об увольнении и больше в ГКУ «Имущество» не работает.

Источник «Фонтанки» отметил, что мероприятия в отношении Иванова прошли сразу после возбуждения уголовного дела. Ранее афишировать присутствие замдиректора учреждения в уголовном деле было сочтено нецелесообразным по оперативным соображениям, так как он дал признательные показания, изобличающие, по словам источника, Илью Жинкина, и был освобожден под залог. Сам Жинкин заключен под стражу. Вину он не признает.