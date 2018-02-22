Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля

В офисах Петербурга прекрасная часть коллектива традиционно поздравляла сильную, проявляя креатив. Лучшее - в подборке "Фонтанки".

Петербурженки наряжались ради коллег в пиратов и искали с мужчинами сокровища, были цыганками-гадалками и веселыми прелестницами на Тортуге, перевоплощались в японских гейш с веерами. Создали кровати из шариков для уставших мужчин и даже устроили для них службу на границе – с ружьем и настоящей собакой. А в КГИОП коллег и вовсе превратили в каменных атлантов.

«Фонтанка» весь день собирала фотографии и публикует подборку лучшего из праздничного петербургского креатива. В неё вошли только самые эффектные и необычные фото и видео. (Симметричный ответ мужчины смогут присылать нам накануне 8 марта).

Павел Медведев из ООО «ТМС» прислал видео с падением в шарики, которые заботливо в честь праздника разложили на полу девушки-колллеги. То ли тест на доверие, то ли удобная кровать. Вдруг война, а воин не отдохнувший?

В компании "Балтоптторг", судя по фотографиям от Руслана Хайрулина, девушки видят в своих мужчинах исключительно супергероев — суперменов и человеков-пауков.

Одна из самых красивых фотосессий в нашей подборке. Коллеги Светланы Колосовой из Artmarine Group перевоплотились в гейш с веерами.

В группе компаний «НТПЦ», как сообщила «Фонтанке» Анна Ефремова, весь праздник пираты искали сокровища.

Олеся Бондарева решила взять всех на слабо и прислал фото самого одинокого 23 февраля. Стол, скамейки и пустая комната. И только накрытый стол и украшения выдают праздник.

В ООО «Наука» тоже взяли тему пиратов. Но подошли к ней более масштабно: остров Тортуга, веселая компания прелестниц, гадалки. Нина Балаклицкая, которая прислала фото, отметила, что «мальчики были в восторге».

В компании «Евроавто» мужчин отправили на границу. С собакой, табличкой и зимним лесом на фоне. Фото новобранцев прислала Анна Семенова.

В морской инженерной компании «Фертоинг» к 23 февраля сделали «горячий» календарь с коллегами. На фоне него и поздравляли. Снимки прислал Федор Резванов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не только зорко следит за сохранностью исторических памятников в Петербурге, но и превращает людей в статуи. «Они, как настоящие атланты, не только несут на своих плечах культурное наследие Санкт-Петербурга, но и поддерживают нас», – написала Ксения Черепанова.

Было бы нечестно, если бы все показали поздравления, а «Фонтанка» осталась в стороне. Талантливые коллеги сняли целый фильм-поздравление в стиле "Дикого запада", с песнями, шляпами и пистолетами.

Всех с наступающим праздником!