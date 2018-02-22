За студентами «наблюдают», честное пионерское

Еще
03:21 23.02.2018
Пришлите свою новость!
02:19
Цветущую сирень в Ботсаду дополнят тюльпаны
02:02
Воины разных эпох встретятся под одной крышей
01:46
Автор "Новейшего завета" Жако ван Дормель встретится с петербуржцами
01:32
Рыцари Выборгского замка отпразднуют День защитника Отечества
01:17
«Мужской» праздник отметят в боях и на льду
01:12
В Петербурге экс-полицейского проверят на сверхспособности
00:42
В Ленобласти принимают пилотный для России закон о поисковых работах
00:30
Болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили беспорядки в Бильбао, погиб полицейский
00:12
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
22/02
Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и автобуса
22/02
Lexus врезался в бетонное ограждение в Шушарах. Есть жертвы
22/02
В Краснодаре нашли экстремиста, поклонявшегося букве «Ё»
22/02
Манчини: Мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол
22/02
Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
22/02
МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого
22/02
«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22/02
Россия возражает против экстрадиции арестованного болельщика из Германии во Францию
22/02
Синоптик Колесов сделал себе бриллиантовые усы, как у нерпы Крошика
22/02
В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство
22/02
«Зенит» обыгрывает «Селтик» после первого тайма
22/02
Путин поблагодарил военных за службу в Сирии
22/02
Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае без выплаты компенсации
22/02
На российские выборы едут 111 наблюдателей ОБСЕ
22/02
С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород
22/02
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
22/02
«Звенигородскую» проверили и ничего опасного не нашли
22/02
По делу о взятке задержан еще один чиновник Смольного
22/02
"Звенигородская" и переход на "Пушкинскую" закрыты
22/02
Новый корпус Аграрного университета официально введен в эксплуатацию
22/02
«Невский проспект» закрывали на пять минут
22/02
Обтекатель ракеты Маска утонул
22/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
22/02
Россияне стали на треть чаще посещать в Хельсинки
22/02
Полтавченко передал Матвиенко правки в закон о дольщиках
22/02
Московский кинотеатр получил штраф за «Смерть Сталина»
22/02
В Петербурге спасли Фуфырика
22/02
Обвиняемый в хищениях на строительстве Театра Европы арестован
22/02
Предпраздничные пробки в Петербурге достигли 9 баллов
22/02
«Невский проспект» закрыт на вход и выход
22/02
В Петербурге впервые проведут международный цирковой фестиваль
22/02
Горящие покрышки в Парголово тушили экскаватором
22/02
В Ленобласти возбудили дело в отношении любителя школьниц на шоссе
22/02
Обвиняемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет
22/02
В Петербурге ФСБ задержала чужеземца, планировавшего теракт
22/02
Врачи достали из уха 12-летней девочки живого таракана
22/02
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
22/02
Полигон "Волхонка" сменил арендатора
22/02
Российская биржа обновила максимумы
22/02
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
22/02
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
22/02
В Петербурге похитители предпринимательницы получили условные сроки
22/02
Россия заплатила 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету
22/02
В Петербурге ультракороткий рабочий день и 7-балльные пробки
22/02
Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года
22/02
В Петербурге в отделе полиции умер задержанный, заявивший в прямом эфире об избиении
22/02
Россия временно отказалась от белорусского молока
22/02
Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову
22/02
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
22/02
Ростуризм запретил туроператорам продавать чартеры Azur Air, опасаясь «социальной напряженности в стране»
22/02
Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
22/02
Вирус гриппа В атакует петербуржцев
22/02
СМИ: Чешская сборная по хоккею обвинила россиян во взятке на Олимпиаде
22/02
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
22/02
Дольщики «Охта-Модерна» - об участии ЛСР в достройке: Нас не устраивает договор о намерениях
22/02
Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз
22/02
Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован
22/02
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
22/02
«Сердитые птицы» долетели до грани разорения
22/02
Московский мост исчезнет с карты Киева
22/02
В Петербурге наркозависимым к мужскому празднику вместе с иглами дадут носки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.02.2018 20:43

За студентами «наблюдают», честное пионерское

На встрече со студентами Политеха «наблюдатель» объяснил молодёжи, как вести себя в день выборов президента.
За студентами «наблюдают», честное пионерское
Андрей Захарцев//Сергей Куликов/Интерпресс

Ректор Политехнического университета Андрей Рудской 21 февраля проводил традиционную встречу со студентами. Молодые люди хотели знать, почему биофизикам преподают английский для металловедов и отчего абонемент в университетский бассейн дороже, чем в дорогой фитнес-клуб. Но на втором часу разговора выяснилось, что на встрече присутствует «наблюдатель».

Час с четвертью ректор Андрей Рудской отвечал на вопросы студентов сам или просил к микрофону преподавателей. Речь шла исключительно об учебно-бытовых делах. А потом сделал паузу и пригласил на сцену гостя.

– Мы пригласили сюда исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга», – объявил он.

«Наблюдатель Петербурга» Алексей Захарцев встал у кафедры на сцене. Начать он решил с выяснения: как молодёжь понимает текущий общественно-политический момент.

– Как вы думаете, почему вот такая вот общественно-политическая раскрутка с протестной окраской началась именно сейчас в стране? – спросил он.

– Надоело! – стала выкрикивать из зала молодёжь, причём без энтузиазма. – Надоело уже!

– Я понял, – с готовностью кивнул Алексей Захарцев. – Это в нашей традиции: всё время перемывать косточки и быть недовольными начальству.

И он объяснил этим крикливым нигилистам, отчего они вечно «недовольны начальству». Они «росли в стране благополучной, когда всё было замечательно». А вот «те, кто жили тридцать лет назад», хорошо помнят, что бывает, когда кругом слишком много «недовольных начальству».

– Побузили, вышли, сказали «надоело!» – и вдруг что-то щёлкнуло непонятное, и не стало целой страны, – рассказал он юным о событиях тридцатилетней давности. – Если вы возьмёте старые газеты и сравните с нынешними требованиями, которые на улице предъявляют, – слово в слово.

Для убедительности он добавил: «Клянусь вам как журналист».

– Только тогда боролись с партноменклатурой, а сейчас борются с коррупцией, – сравнил он бузотёров благословенного советского времени с известно кем. – Что изменилось? Те же самые действующие лица, те же самые лозунги.

Дальше Захарцев объяснил студентам, что негодяй, которого он имеет в виду, даже хуже советских диссидентов: те хотя бы «перед собой не гнали детей».

Выступление транслировалось в студенческую группу "ВКонтакте". Видеокамера показала зал. По сравнению с началом встречи в нём появилось много свободных кресел. Камера вернулась на сцену. У докладчика уже было в руках наглядное пособие.

– Я вот взял книжечку, – сообщил он слушателям. – Вот она: называется «Царство толпы». Это социально-психологический анализ Великой французской революции. В каком году она была? Здесь как раз приводится то, что мы сейчас называем «технологии цветных революций». То есть технологии – они стары, как мир.

Теперь, успокоил он напуганных студентов, «беспорядков не будет». Потому что во главе государства, «слава богу, не Николай Второй, не Горбачёв и не Янукович». Но чтобы не утратить это счастье, предостерёг он слушателей, надо «показать, как нам важна страна». То есть прийти на выборы 18 марта.

 

Фрагменты видео//vk.com/studentnews

– Честное слово! – опять поклялся Захарцев. – Само государство, сама власть ни в каких фальсификациях не заинтересована! Голосовать можно, честное пионерское, за кого угодно.

Конечно, добавил он, известно, что кое-кто будет «раскачивать ситуацию». Попытается помешать молодёжи правильно вести себя 18 марта. И мы все знаем, откуда его науськивают.

– Только на противодействие России только в бюджете Штатов шесть миллиардов на этот год заложено, – проинформировал студентов Захарцев. – Между прочим, у нас на всю оборону 46 миллиардов долларов заложено! Так что противостояние продолжается. Сильная Россия, к сожалению, никому не нужна. Но мы – это граждане России, и мы должны показать свою взрослость. Что ли.

Алексей Захарцев действительно возглавляет организацию «Наблюдатели Петербурга». Это «тёзка» известной организации, ведущей наблюдение на выборах. АНО «Наблюдатели Петербурга» было зарегистрировано под выборы 2016 года. Алексей Захарцев уверял «Фонтанку»: в 2015 году он не подозревал, что организация с таким названием уже существует. Одним из инициаторов создания «тёзки» была экс-депутат петербургского парламента Елена Бабич. В своё время она прославилась желанием изгнать духов из Мариинского дворца. Другие два юрлица, выступившие учредителями АНО, – общественные организации «Оазис» и «Русский путь». Первая ориентирована на «распространение здорового и трезвого образа жизни», вторая – на «национально-патриотическую консолидацию». Несмотря на разные вроде бы задачи, у них есть общие учредители. Это единомышленники и деловые партнёры психолога Семёнова, автора методик по похудению посредством внушения. Специалисты по энерджайзингу, рекультурации и другим полезным вещам.

В 2017 году, как раз перед акцией Алексея Навального 7 октября, «Наблюдатели» под руководством Захарцева опять нечаянно поучаствовали в присвоении чужого имени: в создании Гражданского комитета «Защита Петербурга». Не подозревая, видимо, что движение с таким названием во главе с депутатом Борисом Вишневским действительно защищает Петербург от уничтожения памятников и скверов. «Защитники», к которым примкнули «наблюдатели», начали с листовки о «защите» города от «незаконных массовых выступлений».

PS: Согласно декларации доход муниципального депутата Захарцева всего 230 с небольшим тысяч рублей в год. Его супруга зарабатывает больше миллиона. При этом у семьи две квартиры, земельный участок и три автомобиля –  Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser Prado и Volvo S80

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30

"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05

«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
Московский мост исчезнет с карты Киева
Навального оповестили об административном деле и отпустили
Американский посол о США и России: Между нами уже сложились дружеские отношения
За студентами «наблюдают», честное пионерское
«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
«И эти люди запрещают мне ковырять в носу»
Екатерина Андреева: Верните меня обратно, срочно!
В банк - после скана сетчатки глаза
«Курдистан – как стрела, которая торчит из раны и не даёт ей зажить»
«Поясни за шмот», или За что бьют подростков
Бежавший из Крыма ресторатор Орлов: Меня вывезли частным самолетом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Ma Ping/Xinhua via ZUMA Wire/Picvario/Интерпресс

"Бронзовая медаль керлингистов: с тобой / без тебя"

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.