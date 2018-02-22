За студентами «наблюдают», честное пионерское

На встрече со студентами Политеха «наблюдатель» объяснил молодёжи, как вести себя в день выборов президента.

Ректор Политехнического университета Андрей Рудской 21 февраля проводил традиционную встречу со студентами. Молодые люди хотели знать, почему биофизикам преподают английский для металловедов и отчего абонемент в университетский бассейн дороже, чем в дорогой фитнес-клуб. Но на втором часу разговора выяснилось, что на встрече присутствует «наблюдатель».

Час с четвертью ректор Андрей Рудской отвечал на вопросы студентов сам или просил к микрофону преподавателей. Речь шла исключительно об учебно-бытовых делах. А потом сделал паузу и пригласил на сцену гостя.

– Мы пригласили сюда исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга», – объявил он.

«Наблюдатель Петербурга» Алексей Захарцев встал у кафедры на сцене. Начать он решил с выяснения: как молодёжь понимает текущий общественно-политический момент.

– Как вы думаете, почему вот такая вот общественно-политическая раскрутка с протестной окраской началась именно сейчас в стране? – спросил он.

– Надоело! – стала выкрикивать из зала молодёжь, причём без энтузиазма. – Надоело уже!

– Я понял, – с готовностью кивнул Алексей Захарцев. – Это в нашей традиции: всё время перемывать косточки и быть недовольными начальству.

И он объяснил этим крикливым нигилистам, отчего они вечно «недовольны начальству». Они «росли в стране благополучной, когда всё было замечательно». А вот «те, кто жили тридцать лет назад», хорошо помнят, что бывает, когда кругом слишком много «недовольных начальству».

– Побузили, вышли, сказали «надоело!» – и вдруг что-то щёлкнуло непонятное, и не стало целой страны, – рассказал он юным о событиях тридцатилетней давности. – Если вы возьмёте старые газеты и сравните с нынешними требованиями, которые на улице предъявляют, – слово в слово.

Для убедительности он добавил: «Клянусь вам как журналист».

– Только тогда боролись с партноменклатурой, а сейчас борются с коррупцией, – сравнил он бузотёров благословенного советского времени с известно кем. – Что изменилось? Те же самые действующие лица, те же самые лозунги.

Дальше Захарцев объяснил студентам, что негодяй, которого он имеет в виду, даже хуже советских диссидентов: те хотя бы «перед собой не гнали детей».

Выступление транслировалось в студенческую группу "ВКонтакте". Видеокамера показала зал. По сравнению с началом встречи в нём появилось много свободных кресел. Камера вернулась на сцену. У докладчика уже было в руках наглядное пособие.

– Я вот взял книжечку, – сообщил он слушателям. – Вот она: называется «Царство толпы». Это социально-психологический анализ Великой французской революции. В каком году она была? Здесь как раз приводится то, что мы сейчас называем «технологии цветных революций». То есть технологии – они стары, как мир.

Теперь, успокоил он напуганных студентов, «беспорядков не будет». Потому что во главе государства, «слава богу, не Николай Второй, не Горбачёв и не Янукович». Но чтобы не утратить это счастье, предостерёг он слушателей, надо «показать, как нам важна страна». То есть прийти на выборы 18 марта.

Фрагменты видео//vk.com/studentnews

– Честное слово! – опять поклялся Захарцев. – Само государство, сама власть ни в каких фальсификациях не заинтересована! Голосовать можно, честное пионерское, за кого угодно.

Конечно, добавил он, известно, что кое-кто будет «раскачивать ситуацию». Попытается помешать молодёжи правильно вести себя 18 марта. И мы все знаем, откуда его науськивают.

– Только на противодействие России только в бюджете Штатов шесть миллиардов на этот год заложено, – проинформировал студентов Захарцев. – Между прочим, у нас на всю оборону 46 миллиардов долларов заложено! Так что противостояние продолжается. Сильная Россия, к сожалению, никому не нужна. Но мы – это граждане России, и мы должны показать свою взрослость. Что ли.

Алексей Захарцев действительно возглавляет организацию «Наблюдатели Петербурга». Это «тёзка» известной организации, ведущей наблюдение на выборах. АНО «Наблюдатели Петербурга» было зарегистрировано под выборы 2016 года. Алексей Захарцев уверял «Фонтанку»: в 2015 году он не подозревал, что организация с таким названием уже существует. Одним из инициаторов создания «тёзки» была экс-депутат петербургского парламента Елена Бабич. В своё время она прославилась желанием изгнать духов из Мариинского дворца. Другие два юрлица, выступившие учредителями АНО, – общественные организации «Оазис» и «Русский путь». Первая ориентирована на «распространение здорового и трезвого образа жизни», вторая – на «национально-патриотическую консолидацию». Несмотря на разные вроде бы задачи, у них есть общие учредители. Это единомышленники и деловые партнёры психолога Семёнова, автора методик по похудению посредством внушения. Специалисты по энерджайзингу, рекультурации и другим полезным вещам.

В 2017 году, как раз перед акцией Алексея Навального 7 октября, «Наблюдатели» под руководством Захарцева опять нечаянно поучаствовали в присвоении чужого имени: в создании Гражданского комитета «Защита Петербурга». Не подозревая, видимо, что движение с таким названием во главе с депутатом Борисом Вишневским действительно защищает Петербург от уничтожения памятников и скверов. «Защитники», к которым примкнули «наблюдатели», начали с листовки о «защите» города от «незаконных массовых выступлений».

PS: Согласно декларации доход муниципального депутата Захарцева всего 230 с небольшим тысяч рублей в год. Его супруга зарабатывает больше миллиона. При этом у семьи две квартиры, земельный участок и три автомобиля – Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser Prado и Volvo S80

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»