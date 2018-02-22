Замглавы Фонда имущества довело до ареста эхо войны за Кузнечный

Арест замглавы Фонда имущества может быть связан с разногласиями города и экс-арендатора Кузнечного рынка. Пока идет следствие, в Фонде срочно перестраиваются и рассказывают, чего теперь ждать покупателям.

Открывшиеся подробности дела о крупной взятке, по которому арестован замглавы Фонда имущества Илья Жинкин, говорят о том, что неприятности у торговой площадки могут продолжиться. За арестами просматривается другой длительный конфликт, который Смольный никак не разрешит, — спор с арендатором Кузнечного рынка. 22 февраля Октябрьский райсуд арестовал Жинкина на два месяца. В Фонде имущества тем временем решают, как жить дальше.

Уголовное дело о получении должностными лицами взятки было возбуждено 16 февраля в отношении конкретных лиц. В тот же день прошли обыски в Фонде имущества и других подведомственных комитету имущественных отношений (КИО) организациях. Первым был задержан замдиректора ГКУ «Имущество» Александр Иванов. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, Иванов написал заявление об увольнении и больше в ГКУ не работает. Следствие предполагает, что и с ним Александр Владимирович тоже был честен. Он написал явку, дал признательные показания и сообщил о Жинкине. Естественно, что в версии самого Иванова теперь уже экс-главе ГКУ отведена роль незначительная. Якобы он просто взял деньги и передал Жинкину. Третьим участником схемы значится петербуржец Солопов. В результате под арестом оказались Жинкин и Иванов (о его аресте стало известно вечером). Солопова суд отпустил под залог.

Суть проблемы, привлекшей внимание правоохранителей, предварительно описывают как взятку за ускорение документооборота: якобы чиновники могли, умышленно затягивая процесс, обещать трем арендаторам содействие. По данным «Фонтанки», преференции в выкупе помещений, по версии следствия, были получены за взятку около 1,7 млн рублей. В Фонде имущества, однако, говорят, что Илья Жинкин действовал в рамках сроков, предусмотренных законодательством, а умышленное затягивание отрицают.

34-летний Илья Жинкин возглавляет в Фонде управление приватизации, арендных отношений и реализации объектов жилого фонда. С 2016 года входил в комиссию КИО по учету имущества Петербурга. Одновременно оставался соучредителем компаний. По данным СПАРК, он является совладельцем фирмы «Победа» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). В составе учредителей также присутствует глава Северо-Западной дирекции Минкульта Наталья Волынская.

Компания «Стоун проперти» (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) тоже выдает Жинкина среди учредителей. Еще одно юрлицо с его участием – «Цивилист» (деятельность в области права и бухучета).

В качестве возможных взяткодателей в деле фигурируют три компании-арендатора помещений у города – ООО «Люкс-С», «Люкс-Сервис» и «Технология». Первые две фирмы, связанные между собой, намеревались выкупить помещение площадью 919,1 кв. м в доме бывшей немецкой лютеранской церкви на Невском проспекте, 22-24. Выкуп должны были произвести по закону 159-ФЗ (об отчуждении госимущества арендаторами). И якобы умышленно нанесли помещению вред — с целью занизить его стоимость при оценке. На данный момент эта сделка полностью завершена, однако комитет имущественных отношений (КИО) пытается взыскать ущерб с организации, которая «испортила» городское имущество.

Второе помещение — на 1-й Советской улице, 10г, — хотело выкупить ООО «Технология», но, по словам главы Фонда Дениса Мартюшева, решения КИО о его продаже арендатору до сих пор нет. Совладельцы всех трех ООО давно знакомы комитету как должники: за 2016 – 2017 годы по десяткам исков с их компаний взыскано в бюджет 83,4 млн рублей недоимок, в том числе 9,73 млн рублей пеней и штрафов.

Однако в деле может сыграть роль еще один фактор — связь всех трех фирм между собой и с еще одной, насолившей городу в последнее время, — ООО «Кузнечный рынок». Собственник последнего, Ольга Котченко, является также бывшим владельцем ООО «Элан», которым сейчас руководит Тимур Ходжиев, учредитель ООО «Люкс-С». А Всеволод Васильев, который, согласно данным СПАРКа, также бывший соучредитель «Элана», теперь входит в число учредителей ООО «Технология». Ходжиев к тому же является гендиректором в еще одной фирме Васильева — ООО «Богатырь».

Уведомление о расторжении договора аренды с ООО «Кузнечный рынок» КИО направил арендатору в июле 2017 года. Но на днях борьба вокруг Кузнечного вспыхнула с новой силой. 12 февраля город выставил рынок на торги, но уже 19 февраля арбитраж постановил отменить аукцион, удовлетворив ходатайство Ольги Котченко о наложении обеспечительных мер. Компания считает, что Смольный расторг с ней договор незаконно (передав объект ГБУ «Агентство развития имущественного комплекса» – АРИК), а также оспаривает в суде отказ комитета имущественных отношений в приватизации рынка по 159-ФЗ. Фонд имущества тем временем вынужден был также отменить собственное распоряжение о торгах, приказ об этом датирован 21 февраля.

Комментировать ход уголовного дела о взятке в Фонде отказываются, заявляя, что не вправе давать какие-либо трактовки. «Мы в полной мере разделяем позицию комитета имущественных отношений относительно неприемлемости коррупции, – заявил «Фонтанке» глава Фонда имущества Денис Мартюшев. – А в остальном – не наше дело в этот процесс вмешиваться». Напомним, накануне КИО официально выступил «за активную антикоррупционную политику в структуре госвласти и жесткую «чистку рядов» от непорядочных чиновников».

«Работаем, как работали, бесперебойно, но прямо с этого дня введем несколько изменений», – добавил глава Фонда. По его словам, первое, что будет сделано незамедлительно, – перевод максимального процента торгов на электронную площадку "Сбербанк-АСТ", с которой в конце января городская аукционная площадка подписала рамочный договор о сотрудничестве. Практически все документы для этого уже готовы. В Фонде уверяют, что электронные торги исключат «человеческий фактор», а значит, и коррупциогенный, на корню. Кроме того, планируется заново проанализировать каждый выставленный на торги объект и провести дополнительное экспонирование лотов. «Это на тот случай, если все-таки есть какая-то информация, о которой мы не знаем, – пояснил Мартюшев. – Мы должны убедиться, что максимум участников рынка получили информацию о каждом объекте. В ближайшее время все торги, которые уже объявлены, переобъявим еще раз, там, где это возможно».

Кроме того, как рассказал «Фонтанке» глава торговой площадки, теперь сделки по выкупу недвижимости у города, проходящие по 159-му ФЗ, будут находиться под дополнительным контролем. «Все сделки будут проходить в присутствии и с участием нашей службы внутреннего контроля и безопасности. Сотрудники этой службы будут лично наблюдать за процессом, – уверяет Мартюшев. – И еще одно новшество у нас появится – обязательное анкетирование всех лиц, которые взаимодействуют с фондом, будь то участники торгов или уполномоченные лица со стороны клиентов. То есть своеобразное предупреждение на предмет того, хорошо ли они понимают законодательство, в том числе уголовное. Будем предупреждать, что в соответствии с российским законом любые попытки каким-то образом ускорить прохождение документов или получить привилегии являются мошенничеством. И спрашивать у клиентов, не было ли у них обращений соответствующего содержания от третьих лиц или от сотрудников фонда».

Елена Зеликова, Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»